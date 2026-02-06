المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يتعرف على منافسيه في بطولة “لوناف”

أجريت أمس الخميس، بمدينة سوسة التونسية، قرعة الطبعة المقبلة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف).

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن نتائج هذه القرعة، وبرنامج مباريات تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في هذه المنافسة.

وسيفتتح شبان الخضر، مشواره في بطولة “لوناف”، بمواجهة منتخب ليبيا، تليها مباراة المغرب، ليلاقي بعدها منتخب تونس، فيما ستكون مباراة الختام في مواجهة منتخب مصر.

كما أوضحت “الفاف”، بأن أصحاب المراكز الثلاث الأولى في الترتيب العام لهذه البطولة، سيضمنون تأهلهم للمرحلة النهائية من كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

يذكر أن الطبعة المقبلة من بطولة “لوناف”، المقرر بمدينة بنغازي، بليبيا، تنطلق بتاريخ 22 مارس المقبل، وستدوم إلى غاية 5 أفريل 2026.