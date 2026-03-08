المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يتعرف على برنامجه في دورة “لوناف”

تعرف المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، على برنامج مبارياته في الطبعة المقبلة من دورة “لوناف” 2026، المقررة بمدينة بنغازي الليبية.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيفتتح المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مشواره في دورة “لوناف” بمواجهة نظرائهم من منتخب البلد المنظم، ليبيا، يوم 24 مارس، بملعب “بن غازي”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن المباراة الثانية لشبان الخضر، ستكون ضد المغرب، بتاريخ 27 مارس، تليها المواجهة الثالثة في 2 أفريل، والتي ستكون ضد منتخب تونس، والختام سيكون بمواجهة منتخب مصر، يوم 5 أفريل.

وجاء البرنامج الكامل للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في الطبعة المقبلة من دورة لوناف 2026، على النحو التالي: