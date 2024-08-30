المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يختتم تربصه بوهران ويتجه إلى كوت ديفوار

أنهى تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمس الخميس، تربصه التحضيري، الذي أجراه بالقرية المتوسطية بوهران.

واستغل الناخب عزيز هذا التربص، الذي تخللته مبارتين وديتين، للوقوف على الجاهزية، وتحسين الآداء، والانسجام بين لاعبيه.

وكشف موقع “الفاف” عن مغادرة تعداد المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، صباح اليوم الجمعة، مدينة وهران، باتجاه العاصمة.

كما أضاف ذات المصدر، بان العناصر الوطنية، ستغادر بعد ظهر اليوم، أرض الوطن، باتحاه العاصمة الإيفوارية أبيدجان، للمشاركة في دورة ودية في الفترة ما بين (1 إلى 9 سبتمبر).