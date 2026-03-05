المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يختم تربصه التحضيري

اختتم المنتخب الوطني أقل من 17 عاما، أمس الأربعاء، تربصهم التحضيري الذي جرى بالعاصمة، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وفي ختام تربصهم، خاض عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مباراة تحضيرية، أمس الأربعاء، بملعب “الكاليتوس”، ضد فريق مولودية الجزائر لأقل من20 عاما.

كما كشفت “الفاف”، بأن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيخوض تربص آخر بالعاصمة، في الفترة ما بين 13 إلى 17 مارس.

يذكر أن هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، تدخل ضمن استعداداتهم للمشاركة في دورة شمال افريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.