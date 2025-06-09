المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يخوض دورة ودية دولية

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 عاما، دورة ودية دولية، بالجزائر، خلال الفترة من 9 إلى 17 جوان الجاري.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ستجرى هذه الدورة الودية الدولية، بمشاركة المنتخب الوطني، منتخب تونس، بالإضافة لمنتخب موريتانيا.

ويفتتح شبان الخضر مشوارهم في هذه البطولة، بمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الأربعاء المقبل، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

فيما ستكون المباراة الثانية والأخيرة، لشبان المنتخب الوطني، ضد منتخب تونس، يوم 16 جوان الجاري، بنفس الملعب.

وجاء البرنامج الكامل لهذه الدورة الودية الدولية التي تحتضنها الجزائر من 9 إلى 17 جوان الجاري، على النحو التالي: