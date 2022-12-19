المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يدخل في تربص تحضيري بسيدي موسى

دخل المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، في تربص تحضيري، بمركز سيدي موسى والذي سيدوم إلى غاية 28 ديسمبر.

ووجه الناخب أرزقي رمان، الدعوة لـ26 لاعبا، للمشاركة في هذا التربص، من بينهم أربعة لاعبين جدد.

كما كشفت الفاف، الأسماء الجديدة المشاركة في هذا التربص ويتعلق الأمر بكل من أكليل لينو (مونبوليي)، بينالي ياسين (نانت)، جاهل ريان (ليون)، وشاهين الشتيوي (لوهافر).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ثلاث مباريات ودية ضمن هذا التربص، احداها ستكون في مواجهة منتخب مالي.

وضمت القائمة الكاملة للاعبين المعنيين بهذا التربص أسماء كل من: