المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يطير إلى قسنطينة تحسبا لمواجهة المغرب

غادرت بعثة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، صباح اليوم الإثنين، مطار العاصمة، باتجاه ولاية قنسطينة.

ويأتي تنقل شبان الخضر، إلى ولاية قسنطينة، بهدف استكمال مشوارهم في منافسة “الكان”، بمواجهة المغرب في الدور الربع نهائي.

كما ظهرت العناصر الوطنية قبل مغادرتهم مطار “هواري بومدين”، في معنويات عالية، وأجواء حماسية.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، سيواجه المغرب، بملعب “19 ماي” بقسنطينة، لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.