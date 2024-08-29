المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما يفوز بثنائية على مولودية وهران

فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، امس الأربعاء، في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعتهم بفريق مولودية وهران لأقل من 19 عاما.

وأنهى أشبال المدرب الوطني عزيز لحوسين، الشوط الاول من هذه المباراة الودية، اتي جرت بملحق ملعب “ميلود هدفي”، بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، تمكنت عناصر المنتخب الوطني لاقل من 17 عاما، من تسجيل ثنائية عن طريق كل من شرفاوي، وشبلي.

وجرت هذه المباراة الودية التحضيرية، بحضور كل من عضو المكتب الفيدرالي كريم قاصد، المدير الفني الوطني،عامر منسول، ومسؤول التكوين فؤاد شيحة.