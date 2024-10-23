المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته لدورة “لوناف”

يواصل لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراتهم الجدية، تحسبا لخوض دورة شمال إفريقيا “لوناف”. المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، فإن عناصر الخضر خاضت حصة تدريبية مسائية، بمركز سيدي موسى.

وخضع اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام أحد أندية الرابطة المحترفة، برنامجًا خفيفًا يتكون من الركض وتمارين الكرة للتعافي بلطف.

وأوضحت “الفاف” في بيانها، أن المدرب، عزيز لاحوسين، اجتمع بلاعبيه قبل هذه الحصة التدريبية. من أجل تحليل أدائهم وتحديد نقاط الضعف بهدف تحسينها.

للإشارة، سيخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مواجهتين وديتين خلال تربصه التحضيري الذي سينتهي يوم الاثنين المقبل.