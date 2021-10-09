المنتخب الوطني (لأقل من 18 عاما) يسقط بسداسية أمام نظيره الفرنسي

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، لهزيمة قاسية، أمسية اليوم السبت، بسداسية نظيفة، في المواجهة الودية التي جمعته بنظيره الفرنسي.

ودخل مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، مراد سلاطني، هذه المباراة بتشكيلة تضم اللاعبين المحترفين

وارتكب أشبال سلاطني، العديد من الهفوات الدفاعية، والتي أحسن المنافس استغلالها ما مكنهم من انهاء الشوط الأول لصالحهم بثلاثية نظيفة، مع طرد لاعب المنتخب الوطني عبد اللاوي بالبطاقة الحمراء.

الشوط الثاني لم يكن مخالفا لسابقه، حيث واصل المنتخب الفرنسي سيطرته، مستغلا تفوقه العددي، ليظيف ثلاثية أخرى، حاسما بذلك هذا اللقاء الودي لصالحه بسداسية نظيفة.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، سيواجه نظيره الفرنسي، في مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيراته الجارية بفرنسا.