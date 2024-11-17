المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل أمام مصر

حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 تعادلا إيجابيا أمام منتخب مصر في افتتاح مباريات في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى الكان لذات الفئة العمرية.

وسجل الهدف الوحيد لـ “الخضر” بن أحمد كوحيلي في الدقيقة 86، معدلا النتيجة بعدما كان ورفقائه متأخرين بهدف لصفر.

كما سجل الهدف الوحيد من طرف الفراعنة المتألق محمد سعلوك في الدقيقة 57، في المباراة التي جرت بملعب السويس بمصر.

وانهى المدرب مانع ولاعبيه المباراة متعادلين، ليحتلوا حاليا المركز الثالث في المجموعة، في حين يتصدر المجموعة منتخب المغرب ومنتخب تونس الوصيف.

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