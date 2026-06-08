المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل أمام تونس وديًّا

تعادل المنتخب الوطني تحت 20 سنة مع نظيره التونسي بنتيجة 1-1، في مباراة ودية جرت مساء اليوم.

وشهدت المباراة أداءً متكافئًا بين الفريقين، وأظهر فيها اللاعبون الجزائريون روحًا قتالية كبيرة ومحاولات هجومية مستمرة.

افتتح المنتخب التونسي التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يتمكن المنتخب الجزائري من تعديل النتيجة في الشوط الثاني.

ويعَدُّ هذا اللقاء فرصة لمدربَي المنتخبَين لتجربة اللاعبين ومتابعة مستوى المواهب الشابة استعدادًا لمنافسات الشباب القارية والدولية.