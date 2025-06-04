المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يحقق فوزًا معنويًا أمام تونس

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من تحقيق فوز معنوي أمام نظيره التونسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء أقيم مساء اليوم الأربعاء، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسجّل ثنائية المنتخب الوطني كلٌّ من أوسكار عيسات في الدقيقة الـ40، وبومالة رؤوف في الدقيقة الـ61.

وجرت المباراة الودية في أجواء تنافسية، إذ تمكن أشبال الخُضر من العودة من بعيد وتسجيل ثنائية رائعة. وهو ما يعزز معنويات اللاعبين والجهاز الفني في وقت حساس من التحضيرات.

كما يعَدُّ هذا الفوز دفعة قوية للمنتخب الوطني، خاصة بعد الأداء المتماسك والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون طوال دقائق المباراة.