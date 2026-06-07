المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يختتم تحضيراته قبل مواجهة تونس ودياً

أجرى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، اليوم، آخر حصة تدريبية له تحسباً للمباراة الودية الثانية التي ستجمعه بنظيره التونسي، في إطار البرنامج التحضيري الذي يسبق الاستحقاقات المقبلة.

وشهدت الحصة التدريبية أجواءً من الجدية والتركيز، حيث ركز الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية والفنية، مع العمل على تصحيح بعض النقائص التي تم الوقوف عليها خلال المواجهة الودية الأولى.

وأبدى اللاعبون جاهزية كبيرة لخوض اللقاء، وسط رغبة في تقديم أداء أفضل وتحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المحطة التحضيرية المهمة، التي تندرج ضمن مساعي الجهاز الفني لتكوين مجموعة تنافسية قادرة على رفع التحديات المقبلة.

ومن المنتظر أن تشكل المباراة الودية الثانية أمام المنتخب التونسي اختباراً جديداً لعناصر المنتخب الوطني الشاب، وفرصة إضافية للطاقم الفني لتقييم جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى تطور مستواهم قبل المواعيد الرسمية القادمة.