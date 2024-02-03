المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يختتم تربصه بوهران

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التربص التحضيري بالقرية الأولمبية بوهران بتنشيط مباراة ودية أمام الفريق الرديف لمولودية وهران.

وقالت “الفاف” في باين لها، اليوم السبت، أن إجراء المباراة الودية كانت بطلب من المدرب ياسين مانع التي كان الهدف منها، هو تقييم لاعبيه.

كما أكدت أن المدرب ياسين مانع أبدى رضاه التام عن أشباله لما قدموه في المباراة الودية، مطالب إياهم بتقديم مجهودات أكبر في قادم المواعيد.

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