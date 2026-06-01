المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يستعد لخوض مواجهتين وديتين أمام تونس

كشف الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بقيادة المدرب نيدر رزيق، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهتين الوديتين أمام المنتخب التونسي يومي 5 و8 جوان الجاري بمدينة سوسة.

وضمّت القائمة مزيجًا من العناصر الناشطة في البطولة الوطنية وعددًا من المواهب المحترفة في الأندية الأوروبية. بهدف توسيع قاعدة الاختيارات والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواعيد الرسمية القادمة.

وسيخوض “الخضر” مواجهتين وديتين أمام المنتخب التونسي يومي 5 و8 جوان بالملعب الأولمبي بسوسة. ما يمثل فرصة للعناصر الشابة لاكتساب مزيد من الخبرة أمام أحد أبرز المنتخبات المغاربية.

ويأمل الطاقم الفني أن تساهم هذه المحطة التحضيرية في رفع جاهزية المنتخب وتأكيد إمكانات العديد من الأسماء الصاعدة التي تسعى لفرض مكانتها. ضمن مشروع تطوير منتخبات الفئات الشبانية الجزائرية.