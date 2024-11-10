المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يشرع في التربص قبل التوجه إلى مصر

شرع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في تربص تحضيري، اليوم الأحد، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن التربص سيدوم يومين قبل التوجه إلى مدينة الإسماعيلية المصرية الثلاثاء.

كما أكدت الفاف، التحاق جميع اللاعبين المدعوين، في حين ينتظر وصول اللاعبين المحترفين بالخارج يوم الاثنين.

وجرى التربص تحت إشراف المدرب ياسين مانع، بإقامة حصة تدريبية على الساعة السادسة، كما يهدف مانع إلى وضع أخر اللمسات قبل انطلاق دورة شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف” لفئة أقل من 20 سنة.

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