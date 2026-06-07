المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ينهي تحضيراته قبل مواجهة تونس ودياً

أجرى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، الأحد، آخر حصة تدريبية له قبل المباراة الودية الثانية التي ستجمعه بنظيره التونسي.

وشهدت الحصة التدريبية أجواءً من الجدية والتركيز، إذ ركز الطاقم الفني على الجوانب التكتيكية والفنية. مع العمل على تصحيح النقائص التي تم الوقوف عليها خلال المواجهة الودية الأولى.

وأبدى اللاعبون جاهزية كبيرة لخوض اللقاء، ورغبة في تقديم أداء أفضل وتحقيق أقصى استفادة فنية من هذه المحطة التحضيرية المهمة التي تندرج ضمن مساعي الجهاز الفني لتكوين مجموعة تنافسية قادرة على رفع التحديات.

وتشكل المباراة الودية الثانية أمام المنتخب التونسي اختباراً جديداً لعناصر المنتخب الوطني الشاب، وفرصة إضافية للطاقم الفني لتقييم جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى تطور مستواهم قبل المواعيد الرسمية القادمة.