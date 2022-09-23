المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يهزم السودان وديا بخماسية

تغلب أمسية اليوم الجمعة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة على نظيره السوداني.

حيث انتهى اللقاء الودي الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بتفوق الخضر بخماسية دون رد.

كما وقع خماسية المنتخب الوطني كل من سيرفونتاس على مناسبتين، جوراس رحو، هدف ضد مرماه وكذا هواري.