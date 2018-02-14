المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه البحرين وديا بتونس

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره المنتخب البحريني وديا يوم 24 فيفري الحالي بمدينة “طبرقة” التونسية.

وسيدخل الخضر في تربص مُغلق بداية من 18 فيفري إلى 25 من نفس الشهر بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

وسيشد المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الرحال إلى تونس يوم 22 فيفري حيث سيتنقل إلى مدينة عنابة عبر الطائرة.

ليُكمل الرحلة صوب مدينة طبرقة التونسية في الحافلة، ووجه المُدرب بوعلام شارف الدعوة ل24 لاعبا تحسبا لودية البحرين.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد إنهزم أمس الثلاثاء وديا بثنائية لهدف ضد فريق وداد بوفاريك.