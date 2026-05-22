المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه تونس وديًا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، من خلال خوض مواجهتين وديتين أمام نظيره التونسي، وذلك بمدينة سوسة التونسية خلال شهر جوان القادم.

وسيلاقي أشبال “الخضر” منتخب تونس في أول مواجهة ودية يوم 5 جوان 2026، قبل أن يتجدد الموعد في مباراة ثانية مبرمجة يوم 8 جوان 2026، ضمن برنامج إعداد يسعى من خلاله الطاقم الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.

وتُعد هذه المباريات فرصة مهمة للعناصر الوطنية الشابة من أجل اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي، خاصة أمام منتخب تونسي يُعتبر من المدارس الكروية المغاربية القوية، ما يمنح المواجهتين طابعًا تنافسيًا وفنيًا خاصًا.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني في استغلال هذا التربص الودي لتقييم مردود اللاعبين، وتصحيح النقائص الفنية والتكتيكية، إلى جانب توسيع قاعدة الاختيارات تحسبًا للمواعيد الرسمية المقبلة، في إطار مشروع بناء منتخب قوي قادر على تشريف الألوان الوطنية مستقبلًا.