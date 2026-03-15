المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه مصر وديا

يستعد المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، للدخول في تربص تحضيري خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 31 مارس.

في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة ورفع جاهزية اللاعبين.

وسيخوض أشبال “الخضر” مباراتين وديتين أمام منتخب مصر تحت 20 سنة يومي 27 و30 مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق التحضيرات الخاصة بهذا التربص في الجزائر، قبل أن تشد بعثة المنتخب الرحال نحو مصر يوم 24 مارس، لخوض المواجهتين الوديتين اللتين تندرجان ضمن برنامج الإعداد وتحضير العناصر الشابة للاستحقاقات القارية المقبلة.