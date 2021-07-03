المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما على بعد 90 دقيقة من نهائي كأس العرب

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم السبت، مباراة الدور النصف نهائي من كأس العرب للمنتخبات، على أمل اقتطاع تأشيرة الدور النهائي.

وسيواجه أشبال المدرب محمد لاسات، نظرائهم من تونس، ضمن هذا الدور من كأس العرب، في داربي مغاربي.

ويسعى المنتخب الوطني، للإطاحة بممثل الكرة التونسية، من أجل ضمان التأهل للدور النهائي، من هذه المنافسة، رغم إدراكهم لصعوبة هذه المهمة.

يذكر أن هذه المواجهة التي سيدخلها منتخبنا الوطني بالبدلة الخضراءـ ومنتخب تونس بالبدلة البيضاء، ستجرى بملعب القاهرة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.