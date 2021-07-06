المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما على بعد 90 دقيقة من كتابة التاريخ

يسعى المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، لكتابة التاريخ، أمسية اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره السعودي، في نهائي كأس العرب للمنتخبات.

ويطمح أشبال المدرب محمد لاسات، لإنهاء مشوارهم في هذه البطولة بنجاح، من خلال تحقيق الفوز على المنتخب السعودي والتتويج باللقب.

وارتفعت طموحات شبان الخضر، بعد إطاحتهم بكل من منتخبات المغرب، تونس، في الدورين الربع والنصف نهائي من هذه المنافسة.

ويدرك أشبال، لاسات، أن مهمتهم لن تكون سهلة، أمام المنتخب السعودي، الذي أطاح بكل من السنغال، ومصر في الدورين السابقين.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل هذه المباراة المقررة بملعب “الدفاع الجوي”، انطلاقا من الساعة الرابعة، بالزي الأخضر، فيما سيلعب المنتخب السعودي بالزي الأبيض.