المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما في المجموعة الأولى من بطولة “لوناف”

وضعت قرعة بطولة شمال إفريقيا 2021، المقررة بتونس، المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في المجموعة الأولى.

وسيواجه المنتخب الوطني، ضمن هذه المجموعة الأولى، منتخب البلد المنظم تونس، بالإضافة لمنتخب ليبيا.

وضمت المجموعة الثانية من هذه البطولة، منتخبات المغرب، موريتانيا، بالإضافة للمنتخب المصري.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، لخوض المباراة النهائية من هذه البطولة، من أجل التنافس على اللقب.

يذكر أن موعد انطلاق هذه البطولة المقررة بتونس، سيكون يوم 9 نوفمبر المقبل، وستجرى المباراة النهائية يوم 15 من ذات الشهر.

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