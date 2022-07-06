المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يتعرفّ على منافسيه في كأس العرب بالسعودية

وقع المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ضمن مجموعة قوية في بطولة كأس العرب “أبها” التي ستجري في المملكة العربية السعودية.

وستلعب المسابقة بين الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 5 أوت 2022.

وقال الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثالثة. التي تضم كل من لبنان وليبيا.

كما سيعمل المنتخب الوطني على تشريف الراية الوطنية مجدّدا في الألعاب المقبلة. على أمل مواصلة حصد الألقاب وكتابة تاريخ جديد للكرة الجزائرية.