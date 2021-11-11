المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ينهزم أمام مصر

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الخميس، بنتيجة (1-0)، في المواجهة التي جمعته بمنتخب مصر

وتلقى المنتخب الوطني، الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة، في الدقيقة الـ21، من تسجيل اللاعب أحمد عبد الرحيم.

كما عجز أشبال المدرب محمد لاسات، طيلة الدقائق المتبقية من عمر هذه المباراة، من العودة في النتيجة.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن الجولة الثانية، من دورة اتحاد شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 عاما.

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