المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما ينهي تربصه الثاني

أختتم اليوم الأربعاء، التربص التحضيري الذي خاضته المجموعة الثانية للمنتخب الوطني أقل من 20 عاما، بمركز سيدي موسى.

وسمح هذا التربص التحضيري، لناخب محمد لاسات، بمعاينة 34 لاعبا ممن وجهة لهم الدعوة للمشاركة ضمن هذه المجموعة الثانية.

وبرمج لاسات، تربص آخر ما بين 21 إلى 25 ماي الجاري، والذي ستخوضه مجموعة ثالثة من لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما.

وسيختار محمد لاسات، من بين اللاعبين المشاركين في التربصات الثلاثة، القائمة المعنية بالمشاركة في كأس العرب المقررة في الفترة ما بين 17 جوان إلى 3 جويلية، بمصر.