المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يواجه نظيره الموريتاني في ثاني اختبار

يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، أمسية اليوم الأحد، ثاني اختبار له ضمن تربصهم التحضيري الجاري بالعاصمة. وذلك عندما يواجه نظيره الموريتاني.

وتأتي هذه المباراة التحضيرية الثانية أمام موريتانيا، بعد التعادل الذي جمع المنتخبان، بهدفين لمثلهما في المواجهة الودية الأولى التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي.

ويسعى الناخب الوطني ياسين مانع، استغلال هذه المباراة الودية التحضيرية الثانية، لتصحيح الأخطاء، وتحسين أداء العناصر الوطنية.

يذكر أن هذه المباراة الودية التحضيرية الثانية، مبرمجة لأمسية اليوم الأحد، انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.