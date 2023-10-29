المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يواصل تحضيراته لبطولة “لوناف”

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تحضيراته بمركز سيدي موسى، استعدادا لبطولة اتحاد شمال إفريقيا.

ويعمل الناخب ياسين مانع، رفقة أشباله، على استكمال البرنامج التحضيري المسطر لهذا التربص الأول، لتكوين فريق تنافسي.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بانه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تدعيم المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، باللاعبين الناشطين خارج الوطن.

يذكر أن الطبعة المقبلة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا، مقررة في تونس، خلال الفترة ما بين 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.