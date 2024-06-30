المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يواصل تحضيراته بمركز سيدي موسى

يواصل تعداد المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تحضيراته، ضمن تربصهم الجاري حاليا بمركز سيدي موسى.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، شهدت الحصة التدريبية الصباحية التي خاضتها العناصر الوطنية أمس السبت، تركيز الناخب ياسين مانع، على الجانب التكتيكي.

وخصص الناخب الوطني ياسين مانع، الحصة التدريبية المسائية، للعمل على الجانب الهجومي، لتحسين الأداء.

يذكر أن هذا التربص الخاص بالمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، والجاري في الفترة ما بين 27 جوان، إلى 2 جويلية، يدخل ضمن التحضيرات لبطولة “لوناف” لأقل من 20 عاما.