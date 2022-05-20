المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما يواصل تحضيراته لمواجهة فلسطين

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما تحضيراته بالمركز التقني بسيدي موسى استعدادا للمباراتين الوديتين أمام منتخب فلسطين.

كما قام المدرب نو الردين ولد علي بإجراء حصة تدريبية عادية قبل القيام بمعاينة الخصم عن طريق برمجة حصة فيديو حسب ما أورده الموقع الرسمي لـ “الفاف”اليوم .

كما سيواجه لاعبو الخضر منتخب فلسطين يوم الأحد 22 ماي في حدود الساعة السادسة مساء بملعب 5 جويلية الأولمبي. في حيت تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء 25 ماي بملعب تشاكر بالبليدةّ.

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