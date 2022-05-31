المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على موعد مع مواجهة اليابان بفرنسا

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة على موعد مع افتتاح مبارياته في دورة تولون الودية بفرنسا، بإجراء مباراة قوية أمام منتخب اليابان بملعب “بارسومان” بداية من الساعة الواحدة زوالا.

كما ستكون الفرصة مواتية لأشبال المدرب نور الدين ولد علي، لتحقيق بداية مثالية قبل مواجهة كل من كولومبيا وجزر القمر.

يذكر، أن الخضر واجهوا منتخب فلسطين وديا لمرتين داخل الوطن قبل موعد السفر إلى فرنسا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]