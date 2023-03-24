المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يتعادل أمام غانا

انتهت المباراة المثيرة بين المنتخب الوطني لأقل من 23 ونظيره الغاني بالتعادل بهدف مقابل هدف في إطار تصفيات كأس افريقيا.

وعرفت المباراة القوية تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني من قبل شمس الدين بكوش عن طريق ضربة جزاء، في الدقيقة 90 أين فرض التعادل على المنتخب الضيف.

وكان منتخب “البلاك ستارز” قد افتتح التسجيل في الدقيقة 86 بهدف جميل. كما شهدت المباراة تضييع الوافد الجديد منصف بقرار لضربة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المواجهة.

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