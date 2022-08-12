المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يتعادل أمام تركيا في الألعاب الإسلامية

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة أمام منتخب تركيا بهدف مقابل هدف في الألعاب الإسلامية الجارية بمدينة قونية التركية.

وعرف المنتخب الوطني كيفية فرض منطق التعادل امام البلد المستضيف. بفضل الهدف الذي سجّله منذر طمين في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وكان اشبال المدرب الوطني نورالدين ولد علي قد تعادلوا أمام السنغال فيما فازوا على البساط في المباراة الأولى أمام منتخب الكاميرون.

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