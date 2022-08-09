المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يجري أخر حصة تدريبية في تركيا

يستعد المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لمواجهة يوم غد أمام منتخب السنغال في ألعاب التضامن الإسلامي. الجارية وقائعها بقونية التركية.

وقال موقع الفاف أن أشبال المدرب نورالدين ولد علي أجروا أخر حصة تدريبية، اليوم الثلاثاء، قبل موعد المباراة الفعلية أمام السنغال.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على منتخب الكاميرون على البساط في لقاء الإفتتاح. بسبب تأخر وفد منتخب الكاميرون في الوصول إلى تركيا في الوقت المحدّد.

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