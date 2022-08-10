المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يحتل المرتبة الثانية في الألعاب الإسلامية

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عن احتلال المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة المرتبة الثانية برصيد أربع نقاط خلف الرائد منتخب تركيا.

و سقط المنتخب الوطني إلى المرتبة الثانية بعد تحقيق التعاد أمام منتخب السنغال، في مباراة اليوم الأربعاء.

ويتواجد في ريادة الترتيب البلد المنظم برصيد ست نقاط كاملة. في حين يتمكرز منتخب السنغال في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحد و الكاميرون في المرتبة الأخيرة بصفر نقطة.

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