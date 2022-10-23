المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما يتحدى الكونغو الديمقراطية في خرجته الإفريقية

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، اليوم الأحد، نظيره من الكونغو الديمقراطية، ضمن الدور الثاني لتصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويسعى المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، للخروج بنتيجة ايجابية من هذه المباراة، لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة المقرر بالجزائر.

كما يعول الناخب الوطني نور الدين ولد علي، على جاهزية وعزيمة أشباله، في تحقيق هدفهم، رغم صعوبة المهمة.

ومن المقرر أن تجرى هذه المواجهة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة الثالث والنصف زوالا، بملعب “بنتيكوست” بالعاصمة كينشاسا.