المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما يستضيف غانا في سطيف

يستضيف المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، بملعب “8 ماي 1945” بسطيف، منتخب غانا، لحساب لقاء العودة، من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مباراة العودة بين الخضر، وغانا، ستلعب يوم الأربعاء المقبل، انطلاقا من الساعة الـ20:45.

وستكون نتيجة التعادل السلبي، كافية لأشبال المدرب الوطني لودوفيك باتلي، لضمان التأهل لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 عاما.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، بمنتخب غانا، بملعب هذا الأخير، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.