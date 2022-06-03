المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما ينهي شوطه الأول أمام كولومبيا بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الكولمبي، ضمن بطولة موريس ريفيلو، بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول من هذه المواجهة، آداء في المستوى لأشبال المدرب ولد علي، أين تمكنوا من التحكم في الكرة، وفرض منطقهم. خلق عدة فرص للتهديف.

كما نجحت العناصر الوطنية، في خلق العديد من الفرص السانحة للتهديف، إلا أن التسرع، وفطنة دفاع المنافس حرمهم من هز الشباك.

يذكر أن المنتخب الوني لأقل من 23 عاما، انهزم في مباراته الأولى، ضمن هذه البطولة، بهدف دون مقابل أمام اليابان.