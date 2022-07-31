المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما يواجه شبيبة الساورة قبل تنقلهم إلى تركيا

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، تحضيراته بمركز سيدي موسى، استعدادا للاتسحقاقات التي تنتظرهم الشهر المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، سيواجه شبيبة الساورة وديا هذا الثلاثاء بملعب “براقي”.

كما أضاف ذات المصدر، بأن هذه المواجهة الودية، هي آخر اختبار لأشبال الناخب ولد علي، قبل تجههم إلى تركيا للمشاركة في الألعاب الإسلامية.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، يشارك في الطبعة الخامسة للأبلعاب الإسلامية المقررة بتركيا في الفترة ما بين 9 إلى 18 أوت