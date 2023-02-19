المنتخب الوطني لأقل من17 سنة يفوز على النصرية وديا

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من الفوز على نظيره فريق نصر حسين داي لأقل من 21 سنة برباعية مقابل اثنين.

كما جرت المباراة الودية بملحق ملعب نيلسون مانديلا حسب الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأحد.

وقالت الفاف آن المدرب ارزقي رمان اعتمد على نفس التشكيلة التي لعبت أمام مولودية الجزائر في المباراة الماضية باستثناء يزيد عصام.

كما أكّدت ان اللاعبين تلقوا دفعا معنويا كبيرا من المدير لفني الوطني مصطفى بسكرى ومساعده زهير جلول، وهو الثنائي الذي زار اللاعبين بغرف تغيير الملابس.

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