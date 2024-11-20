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الرياضة

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام المغرب

بقلم النهار أونلاين
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام المغرب
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تفوق المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بهدف نظيف أمام نظيره المغربي، في الشوط الأول من المباراة الجارية في هذه الأثناء. بملعب “السويس” بمصر.

ضمن منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف”. المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 للفئة ذاتها.

ويسعى مدرب الخضر، ياسين مانع، إلى قيادة لاعبيه لتجاوز المغرب وتحقيق الفوز الثاني في المسابقة. بعد التعادل أمام المنتخب المستضيف مصر في الجولة الأولى. والفوز على ليبيا في الجولة الثانية.

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