المنتخب الوطني لألعاب القوى ينهي مشاركته في البطولة العربية بـ16 ميدالية

اختتم المنتخب الوطني، أمس الأربعاء، مشاركته في البطولة العربية لألعاب القوى (أقل من 23 عاما)، التي جرت بمصر، بحصيلة 16 ميدالية.

وتوزعت الميدالية التي حصدها المنتخب الوطني لألعاب القوى، في هذه البطولة العربية، على 6 ميداليات ذهبية، 3 فضية، و4 ميداليات برونزية، حسب الإذاعة الوطنية.

وكان عاد الميداليات الذهبية، لكل من وليد تواتي، أيوب بن نعجة، يعقوب عبد المطلب، فطمة الزهراء بن هلال، عصام لواج، وأنس جياحية.

يذكر أن المنتخب الوطني لألعاب القوى (أقل من 23 عاما)، شارك في هذه البطولة العربية، إلى جانب منتخبات 13 دولة عربية.