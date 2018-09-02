المنتخب الوطني لاقل من 21 سنة في تربص  بالبليدة

أعلن مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف عن قائمة تضم 25 لاعبا معنية بالتربص الذي سيدخله الخضر من 04 إلى 09 سبتمبر بفندق الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وضمت قائمة شارف المعنية بالتربص المقبل 4 لاعبين من فريق إتحاد العاصمة، و4 لاعبين آخرين من فريق بارادون وثلاث لاعبين من نصر حسين داي.

ويجري الفريق الوطني لأقل من 21 سنة عدة تربصات تحضرية دورية منذ بضعة أشهر، تختتم بإجراء مقابلات ودية، سيما ضد فلسطين (خسارة 0-1) ومواجهتين أمام مصر (خسارتين 1-2 ثم 0-1).

ويحضر زملاء وسط ميدان نادي بارادو آدم زرقان لدخول غمار التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية, طوكيو 2020.