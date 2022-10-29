المنتخب الوطني لذوي الهمم يحصد 28 ميدالية في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال

حصد المنتخب الوطني لذوي الهمم، 28 ميدالية من المعادن الثلاثة، في أول يومين من البطولة الإفريقية لرفع الأثقال الجارية بمصر.

وحصدت العناصر الوطنية، في اليوم الأول من البطولة، 15 ميدالية، منها 6 ذهبيات، 3 ميداليات فضية، و5 برونزية.

كما أضاف المنتخب الوطني 13 ميدالية إلى رصيده في اليوم الثاني من ذات البطولة، منها 6 ذهبيات، 6 فضيات، وميدالية برونزية واحدة.

ونال الذهب في هذه البطولة الجارية فعالياتها بمصر، كل من بيور أحمد، خوجة أمين، بطير حسين وقريوة سميرة.