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الرياضة

المنتخب الوطني لرفع الاثقال يحقق 37 ميدالية في البطولة العربية والإفريقية

بقلم فيصل زيان بوزيان
المنتخب الوطني لرفع الاثقال يحقق 37 ميدالية في البطولة العربية والإفريقية
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 حقق المنتخب الوطني لرفع الاثقال 37 ميدالية  في اليومين الأولين من البطولة العربية و الإفريقية لرفع الأثقال.

لكل الفئات الجارية بجمهورية مصر العربية من 26 الي 31 اكتوبر، وتوجت الجزائر، في البطولة العربية بـ 8 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 6 برونزية.

فيما احرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الافريقية  6 ميداليات ذهبية و 9 فضية و 4 برونزية  .

وتوجت الرباعة كاتبي نادية في صنف الاكابر وزن 45 كلغ 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية.

كما توجت الرباعة بداوي رميساء في صنف اواسط وزن  49كغ على 3  ميداليات برونزية في البطولة العربية و3 ميداليات برونزية في البطولة الافريقية.

كما تُوج الرباع شتيوي عبد المومن فئة وزن 49 كلغ اشبال بميداليتين ذهبيتين و ميدالية فضية في البطولة العربية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية صنف الأواسط.

وأحرزت الرباعة عريعير فاطمة الزهراء وزن 55 كلغ شبلات ، 3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية.

و نالت  صابري نور الهدى ميدالية برونزية في البطولة الافريقية في نفس الوزن وفي صنف الاواسط.

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