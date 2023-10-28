المنتخب الوطني لرفع الاثقال يحقق 37 ميدالية في البطولة العربية والإفريقية

حقق المنتخب الوطني لرفع الاثقال 37 ميدالية في اليومين الأولين من البطولة العربية و الإفريقية لرفع الأثقال.

لكل الفئات الجارية بجمهورية مصر العربية من 26 الي 31 اكتوبر، وتوجت الجزائر، في البطولة العربية بـ 8 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 6 برونزية.

فيما احرز الرباعون الجزائريون في المنافسة الافريقية 6 ميداليات ذهبية و 9 فضية و 4 برونزية .

وتوجت الرباعة كاتبي نادية في صنف الاكابر وزن 45 كلغ 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية.

كما توجت الرباعة بداوي رميساء في صنف اواسط وزن 49كغ على 3 ميداليات برونزية في البطولة العربية و3 ميداليات برونزية في البطولة الافريقية.

كما تُوج الرباع شتيوي عبد المومن فئة وزن 49 كلغ اشبال بميداليتين ذهبيتين و ميدالية فضية في البطولة العربية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية، و3 ميداليات ذهبية في البطولة الافريقية صنف الأواسط.

وأحرزت الرباعة عريعير فاطمة الزهراء وزن 55 كلغ شبلات ، 3 ميداليات فضية في البطولة الافريقية.

و نالت صابري نور الهدى ميدالية برونزية في البطولة الافريقية في نفس الوزن وفي صنف الاواسط.