المنتخب الوطني لـ”البادمنتون” يبلغ نصف نهائي البطولة الإفريقية

ضمن المنتخب الوطني لـ “البادمنتون” رجال، العبور إلى المربع الذهبي للبطولة الإفريقية، الجارية وقائعها بمصر، قبل جولة من اختتام دور المجموعات.

وجاء تأهل الخضر لـ”البادمنتون” عقب تحقيق ثاني انتصار اليوم الثلاثاء، أمام أوغندا بنتيجة 5/0.

وكان المنتخب الوطني، قد افتتح مشواره في البطولة الإفريقية للبادمنتون فرق رجال وسيدات بمصر. أمس الاثنين، بانتصار بنتيجة 5/0 أيضا أمام زامبيا.

ويرتقب أن يصطدم المنتخب الوطني بأصحاب الديار، غدا الأربعاء، من أجل حسم صدارة المجموعة.