المنتخب الوطني لـ”الفوتسال” يحقق ثاني فوز على دومينيكان

فاز المنتخب الوطني لـ”الفوتسال” أمس السبت، في ثاني مباراة ودية تحضيرية جمعته بمنتخب دومينيكان.

وأنهى عناصر المنتخب الوطني لـ”الفوتسال”، هذه المواجهة التحضيرية الثانية، لصالحهم بنتيجة (5-2)، على حساب منتاخب دومينيكان.

ويعد هذا ثاني فوز على التوالي للمنتخب الوطني، على حساب منتخب دومينيكان، بعد انتهاء المباراة التحضيرية الاولى لصالح الخضر بنتيجة (8-2).

ويأتي هذا ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لـ”الفوتسال”، استعدادا لمشاركتهم في التصفياتا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024، داخل القاعات.