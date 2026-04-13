المنتخب الوطني لـ”الفوتصال” ينهزم وديا أمام مصر

انهزم المنتخب الوطني لـ”الفوتصال”، أمس الأحد، في المباراة الودية الأولى أمام نظيره المصري، بالقاهرة.

وشهد الشوط الأول من هذه المباراة، تلقي المنتخب الوطني لـ”الفوتصال”، أربعة أهداف كاملة، دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن “الخضر” من تقليص الفارق، بتسجيل هدف واحد، لتنتهي هذه المواجهة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لـ”الفوتصال”، مباراة ودية ثانية، ضد نظيره المصري، هذا الثلاثاء، ضمن تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا 2026.